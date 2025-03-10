Директор представительства CARCADE в Ярославле рассказал о деятельности представительства в регионе

Константин Яковченко, директор представительства ООО "Каркаде" в Ярославле, в интервью для новостного портала "YarNews" рассказал о продуктах компании и планах на будущее.

Первый филиал лизинговой компании CARCADE в Ярославле открылся в 2011 году. За годы работы компания зарекомендовала себя как надёжный финансовый партнёр для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляя широкий спектр лизинговых услуг, охватывающих практически все потребности в транспортных средствах.

В ходе беседы эксперт рассказал, что в CARCADE можно оформить в лизинг транспортное средство любого автосегмента, имеющее ПТС (паспорт транспортного средства) или ПСМ (паспорт самоходной машины). Кроме того, клиентам доступно финансирование различных типов мототехники. Благодаря сотрудничеству с ведущими производителями и дилерами транспортных средств, CARCADE предлагает широкий выбор техники по конкурентным ценам.

"Говоря о трендах в портфеле продаж нашей компании, можем выделить транспортные средства китайского производства, которые продолжают набирать обороты. Так, по итогам 2024 года в Центральном федеральном округе прирост продаж легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта китайского производства относительно прошлого года в количественном отношении составил 51%, а количество проданных единиц азиатской специальной техники, к которой относятся все виды спецтехники, тракторы, погрузчики и комбайны, выросло на 15%. Ещё более значительный рост наблюдается в сегменте автобусов — прирост количества выданных единиц ТС за 12 месяцев 2024 года составил 59%. В прошлом, качественные характеристики китайской техники вызывали определённые сомнения, но за последние годы наблюдается существенное улучшение их качества и надёжности", — отметил Константин.

Эксперт также подчеркнул, что в CARCADE нет пакетных сделок, поскольку компания ориентирована на индивидуальный подход к каждому клиенту, погружаясь в специфику его бизнеса, что позволяет настроить персональные и комфортные параметры лизинга. Также предоставляется широкий спектр дополнительных услуг, интегрированных в стандартный договор лизинга. Эти услуги, включающие техническую помощь на дороге, продлённую гарантию на автомобиль, различные виды страхования и выездную диагностику, позволяют клиентам индивидуально сформировать наиболее подходящий для себя пакет услуг.

"В этом году мы сосредоточимся на укреплении позиций на рынке и расширении клиентской базы. Нашей целью является не только предоставление финансирования, но и создание долгосрочных партнёрских отношений с клиентами, содействие их развитию и росту бизнеса в Ярославской области. Мы успешно адаптируемся к новым реалиям авторынка, и, несмотря на непредсказуемость текущей экономической ситуации, не планируем останавливаться на достижениях 2024 года", — резюмировал Константин Яковченко.