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Финансы Экономика и бизнес

В CARCADE рассказали о важных аспектах лизинга, которые нужно знать предпринимателям

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор тульского представительства ООО "Каркаде" Геннадий Казарин рассказал корреспонденту информационного портала "ТСН24" о важных аспектах, которые нужно знать компаниям, рассматривающим возможность использования лизинга.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

По словам эксперта, лизинг — уникальный финансовый инструмент, который позволяет получить доступ к необходимым активам без значительных первоначальных инвестиций. Механизм выглядит следующим образом: клиент приобретает подходящее ему транспортное средство, заключает договор лизинга и платит ежемесячные платежи согласно графику, по завершении договора он выкупает предмет лизинга по договору цессии. Лизинговые платежи не только способствуют уменьшению налогооблагаемой базы компании и последующему снижению налоговой нагрузки на бизнес, но и позволяют возмещать НДС частями вместе с платежами, а не оплачивать сразу всю сумму налога при покупке.

"Одним из ключевых преимуществ лизинга является возможность выбора различных схем выплат, которые лучше всего соответствуют финансовым возможностям клиента. Например, можно выбрать аннуитетные платежи (равными долями), сезонный график (учитывающий особенности бизнеса) или даже платежи с уменьшением суммы по мере использования транспорта", — отметил Геннадий Казарин.

Эксперт обратил внимание на то, что рынок лизинговых услуг весьма разнообразен, поэтому необходимо внимательно выбирать компанию, учитывая её репутацию, предлагаемые условия и наличие положительных отзывов от клиентов и партнёров. Правильный подбор лизинговой компании и грамотное оформление договора могут стать залогом успешного развития бизнеса.

"Наш финансовый продукт способен адаптироваться как в положительной, так и в отрицательной экономической ситуации. Лизинг реагирует на колебания экономики всегда в положительном ключе для наших клиентов. Например, при увеличении налога на прибыль лизингополучатель сможет отнести больше налогов к расходной части. Кроме того, при поднятии ключевой ставки для лизинговых компаний появляются новые программы субсидирования от государства, также существуют специальные скидки от импортёров, что в совокупности помогает компенсировать экономические колебания. У нас также есть много продуктов для помощи клиенту в случае возникновения сложностей: лизинговые каникулы, реструктуризация платежа, возвратный лизинг, снижение платежей не в сезон", — дополнил Геннадий.

Реклама. ООО "Каркаде".

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