Ранним утром БПЛА пытался атаковать предприятия Чапаевска

В субботу, 22 марта, рано утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над территорией Самарской области.
"Врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска. Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован один БПЛА. Сохраняйте бдительность и спокойствие", - написал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.