Ранним утром БПЛА пытался атаковать предприятия Чапаевска

В субботу, 22 марта, рано утром дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над территорией Самарской области.

"Врагом была совершена попытка атаки одного из промышленных предприятий Чапаевска. Повреждений и пострадавших нет. Ликвидирован один БПЛА. Сохраняйте бдительность и спокойствие", - написал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.