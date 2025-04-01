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Специальные условия на лизинг техники SUNWARD в CARCADE

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гусеничный экскаватор SUNWARD SWE205E можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии на аванс в размере 5%. Предложение действует на договоры, заключенные до 30 июня 2025 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести гусеничный экскаватор SUNWARD SWE205E с использованием корпоративной скидки-субсидии, составляющей 5%. Выгода будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Кроме того, при соблюдении условий специальной программы клиенту CARCADE предоставляется возможность заключения сделки с удорожанием 0%. Подробности акции уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Конструкция среднеразмерного экскаватора SWE205E отличается своей надёжностью и простотой обслуживания. Благодаря этому обеспечивается плавное и точное управление рабочими органами, снижается износ и продлевается срок службы оборудования. Жёсткая конструкция платформы обеспечивает устойчивость и прочность, что особенно важно при работе на неровных поверхностях. Мощная тяга ковша, характерная для крупных экскаваторов, позволяет эффективно выполнять земляные работы, перемещать грунт и осуществлять другие задачи.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа круглосуточной автопомощи на дороге, продлённая гарантия, скидки по топливной программе. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам: с авансом от 4%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 84 месяцев и вариативным графиком платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором транспортного средства обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xN4kbS

ИНН 3905019765

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