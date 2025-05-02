В Тольятти Pontiac сбил пешехода

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В четверг, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти под колеса автомобиля Pontiac Vibe угодил 36-летний пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области