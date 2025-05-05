Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о драке на набережной в Самаре

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу, связанному с инцидентом в Самаре, в результате которого пострадал подросток.
Речь идет о драке, произошедшей 4 мая на набережной в Самаре. Предположительно, в результате пострадал 13-летний подросток. Случившееся попало на видео.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы