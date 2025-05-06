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Финансы Экономика и бизнес

Обновление специальных условий страхования при оформлении лизинга HAVAL Jolion в CARCADE

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно со страховой компанией "ВСК" предлагают специальные условия страхования автомобилей марки HAVAL: при оформлении в лизинг модели Jolion применяется специальный тариф на полис Каско.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках программы клиентам CARCADE доступен единый тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 1,8% от итоговой стоимости автомобиля. При оформлении договора лизинга на HAVAL Jolion за 2 149 000 млн рублей страховая премия составит 38 682 рублей. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы страховая премия первого года сохраняется без изменений. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Полный перечень условий по приобретению автомобилей в лизинг можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Кроме того, финансирование марки HAVAL доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yBor2L

ИНН 3905019765

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