Лизинг фургонов HOWO со скидкой в размере 250 тыс. рублей в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE предлагает приобрести фургоны марки HOWO со скидкой в размере 250 тыс. рублей в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором бренда — компанией ООО "СИЛК ВЭЙ". Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Специальная программа предоставляет возможность воспользоваться скидкой в размере 250 тыс. рублей на шторные, шторно-бортовые, изотермические и рефрижераторные фургоны HOWO T5G. Дисконт распространяется только на новые ТС в наличии у организатора программы. Выгода учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Сотрудничество с официальным дистрибьютором ООО "СИЛК ВЭЙ" позволяет CARCADE гарантировать доступ к актуальному наличию и календарю поставок всего ассортимента транспортных средств, доступных для приобретения в лизинг. Финансовые консультанты помогут подобрать модель в подходящей модификации в любом регионе России или забронировать транспортное средство из предстоящей поставки в соответствии с потребностями клиента.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в Гостехнадзоре, продлённая гарантия, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором транспортного средства обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.