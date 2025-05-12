CARCADE поделилась экспертным мнением на круглом столе, организованном изданием "Коммерсантъ-Прикамье"

29 апреля в Перми состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению вопросов развития логистики в Пермском крае.

В мероприятии приняли участие представители рынка коммерческой недвижимости, а также эксперты, работающие в области консалтинга и финансовых услуг. Участники подчеркнули значимость развития логистической недвижимости в регионе, что, по их мнению, будет способствовать улучшению инфраструктуры региона и способствованию его экономического развития. Одним из ключевых факторов являются льготные программы, которые могут быть предложены для приобретения техники, необходимой для обслуживания складов.

Заместитель регионального директора региона Урал лизинговой компании "Каркаде" Виктория Тоневицкая поделилась, что самой востребованной техникой у клиентов с основным видом деятельности "Логистика" в 1 квартале 2025 года стали тягачи бренда Sitrak. Согласно аналитике CARCADE, средняя стоимость договора лизинга легкового и лёгкого коммерческого транспорта падает год от года на 100 тысяч рублей и по итогам 2024 года составляет 2,8 млн рублей по сравнению с 2023 и 2022 годами. Эксперт связывает это с обилием машин китайского производства на рынке и затоваренностью складов поставщиков. В то же время средняя цена договора лизинга коммерческого транспорта выросла до 7,1 млн рублей, составляя 7 и 5,9 млн рублей в 2023 и 2022 годах соответственно. В целом, после повышения ключевой ставки ЦБ РФ минувшей осенью до 21%, наблюдается отложенный спрос на все категории транспортных средств. Но несмотря на нестабильность экономики, компания "Каркаде" поддерживает развитие представителей отечественного бизнеса с помощью специальных продуктов финансирования, предоставляет скидки по программам субсидирования от поставщиков транспортных средств, помогает клиентам участвовать в государственных программах льготного лизинга, а в случае непредвиденных сложностей для помощи бизнесу клиента предоставляются кредитные каникулы и реструктуризация платежей по договору.

Участники круглого стола пришли к выводу о том, что такие меры государственной поддержки как сокращение налоговой нагрузки и предоставление земельных участков на льготных условиях являются значимыми шагами к улучшению ситуации в области логистики. Также была подчёркнута важность сохранения существующих складских помещений. Эксперты отметили, что для этого необходимо внедрять механизмы страхования, которые помогут защитить действующие объекты от возможных рисков.