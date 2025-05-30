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Преступления Происшествия

В Самаре расследуют странную выдачу разрешений на водопользование

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители расследуют уголовное дело по ч.1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным источников "Волга Ньюс", оно связано с выдачей разрешений на водопользование.

По предварительным данным, в период с 2021 по 2023 гг. неустановленное должностное лицо отдела водных ресурсов по Самарской области Нижней-Волжского БВУ Федерального агентства водных ресурсов совершило противоправные действия. Предполагается, что некто с нарушением провел аукцион и незаконно заключил договор водопользования на участке акватории в Красноглинском районе у левого берега Серная Воложка. По имеющейся на текущий момент информации, в итоге ООО заключен договор водопользования с нарушением. Пока разбирательство продолжается.

Ранее судебные приставы сообщали о демонтаже незаконной лодочной стоянки в протоке Серная Воложка. Сообщалось, что были убраны понтоны "и другие сооружения".

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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