В Самаре расследуют странную выдачу разрешений на водопользование

Правоохранители расследуют уголовное дело по ч.1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным источников "Волга Ньюс", оно связано с выдачей разрешений на водопользование.

По предварительным данным, в период с 2021 по 2023 гг. неустановленное должностное лицо отдела водных ресурсов по Самарской области Нижней-Волжского БВУ Федерального агентства водных ресурсов совершило противоправные действия. Предполагается, что некто с нарушением провел аукцион и незаконно заключил договор водопользования на участке акватории в Красноглинском районе у левого берега Серная Воложка. По имеющейся на текущий момент информации, в итоге ООО заключен договор водопользования с нарушением. Пока разбирательство продолжается.

Ранее судебные приставы сообщали о демонтаже незаконной лодочной стоянки в протоке Серная Воложка. Сообщалось, что были убраны понтоны "и другие сооружения".