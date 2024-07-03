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Общество

В Красноглинском районе демонтировали незаконную лодочную стоянку

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под контролем судебных приставов Красноглинского района фирма, организовавшая незаконную лодочную стоянку для маломерных судов, демонтировала понтоны и другие сооружения в протоке Серная Воложка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Фото: УФССП СО

Организация, заключившая договор аренды мест водопользования, нарушила условия Нижне-Волжского бассейного водного управления. Установив согласованные понтоны типа "Паук", организация решила без ведома территориального органа разместить еще там и лодочную стоянку. Водным управлением в суд был подан иск об освобождении протоки от плавучих объектов и лодочной стоянки.

"В отделение судебных приставов Красноглинского района поступил соответствующий исполнительный лист. Руководство организации уведомили о возбужденном исполнительном производстве, а также предупредили об ответственности в случае игнорирования решения суда", - отмечается в сообщении.

Когда истек срок и стало понятно, что исполнять судебное решение руководство не собирается, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

"Должник осознал, что миновать привлечения к административной ответственности удастся, только исполнив решение суда. В итоге понтонные сооружения и лодочная стоянка были демонтированы. Исполнительное производство было окончено", - сообщили в пресс-службе УФССП.

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