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Общество

Из-за строительства Фрунзенского моста ряд дорог в Самаре останутся закрытыми до ноября

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации мэрии Самары, в связи с работами на инженерных сетях в рамках строительства мостового перехода "Фрунзенский" до 24:00 30 ноября будет продлено ограничение движения транспорта по следующим участкам дорог:

  • по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;
  • по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;
  • по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;
  • по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.

Напомним, данная мера начала действовать с 06:00 14 сентября 2018 года.

Кроме того, до 24:00 31 октября продлевается ограничение движения транспорта по ул. Степана Разина на участке от ул. Крупской до ул. Князя Григория Засекина. Это ограничение введено с 06:00 8 июня 2019 года.

Также до 31 октября прекращено движение на следующих участках:

  • по ул. Крупской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;
  • по ул. Фрунзе от ул. Крупской до ул. Комсомольская;
  • по ул. Куйбышева от ул. Крупской до ул. Комсомольская.

Данная мера действует с 06:00 1 октября 2018 года.

Вместе с тем до 00:00 15 декабря для движения транспорта будет все так же закрыт участок протяженностью 350 м в районе Хлебной площади — от ул. Кутякова до ул. Крупской (ограничение — с 06:00 27 августа 2018 года).

Обращаем внимание горожан на то, что по 31 августа трасса следования троллейбусов маршрута № 6 пролегает от остановки "Губернский рынок" до остановки "Хлебзавод № 3" (в оба направления).

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