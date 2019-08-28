16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти Сызрани передадут местным евреям здание бывшей синагоги От отравления грибами умерили пять жителей Самарской области В День микрорайона "Кошелев-проект" автобусы не будут заезжать к "Меге" Из-за турнира Samara Open временно ограничат движение транспорта В Самарской области с ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер

Общество

Из-за турнира Samara Open временно ограничат движение транспорта

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 30 августа, в связи с проведением традиционного турнира по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева на территории Самары будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00 на ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской. Также на данном участке с 18:00 29 августа до 22:00 30 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 06:00 до 22:00 30 августа автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 поедут по скорректированной схеме.

Мэрия Самары просит горожан заблаговременно планировать маршрут следования.

Гид потребителя

Фото на сайте

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

Более 50 тыс. человек посетили Фестиваль цветов в Самаре

В Самаре отметили День российского флага

В Самаре отметили День российского флага

В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре пройдет День физкультурника

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1