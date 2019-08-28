Из-за турнира Samara Open временно ограничат движение транспорта

В пятницу, 30 августа, в связи с проведением традиционного турнира по баскетболу Samara Open памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева на территории Самары будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 22:00 на ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской. Также на данном участке с 18:00 29 августа до 22:00 30 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 06:00 до 22:00 30 августа автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 поедут по скорректированной схеме.

Мэрия Самары просит горожан заблаговременно планировать маршрут следования.



