В Управлении ФНС по Самарской области стартовала кампания "Новый год без долгов"

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц истек 2 декабря 2019 года. Гражданам, не оплатившим начисленные суммы вовремя, с 3 декабря за каждый день просрочки начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной суммы.

Преимущества раннего погашения задолженности по имущественным налогам - в минимальном начислении пеней, исключении судебных издержек, а также ограничительных мер, таких как арест имущества, запрет на выезд за границу Российской Федерации.

Проверить наличие задолженности можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", через Единый портал государственных и муниципальных услуг, по телефону единого Контакт-центра ФНС 8-800-222-22-22, а также лично обратившись в налоговую инспекцию.

В декабре в налоговых инспекциях изменился график рабочих суббот. В связи с проведением технологических работ прием и обслуживание налогоплательщиков с 14 декабря переносится на 7 декабря 2019 года. Также для удобства налогоплательщиков все инспекции Самарской области во вторник и четверг каждого месяца работают по продленному графику до 20:00.