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Преступления Происшествия

Главбух аграрного университета стала фигурантом уголовного дела

КИНЕЛЬ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный бухгалтер Самарского государственного аграрного университета Олеся Апексимова стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Кинельского района, дело было возбуждено местным отделом Следственного комитета 27 января по факту, а не в отношении конкретного лица. В основу легли нарушения, выявленные в ходе прошлогодней прокурорской проверки.

Напомним, тогда ведомством было установлено, что Апексимова с 2013 г. незаконно получала ежемесячные выплаты на представительские расходы в 8 тыс. рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 456 тыс. рублей.

Тогда же выяснилось, что "представительские" в 15 тыс. руб. каждый месяц получал и ректор вуза Александр Петров. Однако этот эпизод не получил развития. По данным источника, знакомого с ситуацией, возможно, причина в том, что Петров обладает статусом спецсубъекта - он возглавляет гордуму Кинеля.

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