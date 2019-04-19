Ректор аграрного университета незаконно установил себе выплаты на представительские расходы

Ректор Самарского государственного аграрного университета Александр Петров незаконно установил себе выплаты на представительские расходы в 15 тыс. рублей. Нарушение было выявлено во время проверки, рассказали в Кинельской межрайонной прокуратуре.

Выплаты были установлены с 2013 г., когда Петров занял кресло ректора. С того же года ежемесячные выплаты на представительские расходы в 8 тыс. руб. получала и главный бухгалтер вуза Олеся Апексимова.

Прокуратура посчитала, что выплаты не были предусмотрены трудовым договором и не согласовывались с учредителем, расценив их как "неправомерное расходование средств".

Надзорное ведомство потребовало вернуть в бюджет вуза 405 тыс. руб., полученных ректором, и 216 тыс. руб. — главбухом. При этом учитывались только выплаты с 2016 г. — как пояснили в прокуратуре, по Гражданскому кодексу в таких случаях можно требовать возврата средств только за последние три года.

По данным прокуратуры, Петров и Апексимова уже выполнили это требование.

Помимо этого во время проверки были обнаружены и другие нарушения — не оформленые в собственность вуза объекты недвижимости общей стоимостью более 65 млн руб. и несоблюдение трудового законодательства о продолжительности рабочего времени.

Прокуратура внесла в адрес ректора представление об устранении нарушений.

Также ведомство продолжает проверку по ряду других фактов, которые могут иметь коррупционную составляющую. Ее ход прокуроры не комментируют.

По информации источников портала, речь в числе прочего может идти о заключенных вузом договорах об оказании юридических услуг с юрлицом, аффилированным главному бухгалтеру.

Планируют ли ректор и главбух добровольно вернуть выплаты, полученные с 2013 по 2016 г., а также какие меры предприняты по устранению выявленных нарушений и привлечены ли к ответственности допустившие их лица, уточнить в вузе на момент публикации не удалось.