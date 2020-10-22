Осенние акции: "Космопорт" приглашает на выгодный шопинг

Поход по магазинам — именно то, что поднимет настроение каждому в период осенней хандры. А если на покупках еще удастся сэкономить, то положительные эмоции гарантированы. Какие акции именно сейчас действуют в торгово-развлекательном центре "Космопорт"?

Все лучшее детям

Если в поход за покупками вы отправляетесь всей семьей, то, конечно, знаете, что первым делом нужно что-то купить детям. И, конечно, лучше, если подарок будет не только радовать, но и пользу принесет. В этом случае предложение от сертифицированного магазина LEGO® придется как нельзя более кстати.

До 31 октября при покупке конструкторов LEGO® Star Wars™ по карте лояльности бонусы умножаются на два! Теперь наборы по мотивам Саги могут вдвое увеличить вашу вселенную LEGO®. Бонусы доступны для списания через 14 дней со дня совершения покупки и действуют в течение одного года.

Все на распродажу

Скидки до 40% ожидают мам, пап и конечно их любимых сыновей и дочек в Acoola — это популярная марка модной одежды и аксессуаров для детей от 2 до 14 лет.

Ассортиментный ряд включает множество разнообразных по цвету и фасону моделей повседневной, школьной, спортивной и праздничной одежды, в состав которой входят материалы высокого качества. Родители ценят бренд за практичность, удобство и функциональность, а дети — за красоту и соответствие самым современным тенденциям взрослой моды.

Заботиться об экологии и экономить бюджет

Охрана окружающей среды сегодня — повсеместный тренд. Мы собираем батарейки, макулатуру и все чаще занимаемся сортировкой мусора. Но помогать природе можно по-разному. Так "М.Видео" дарит своим покупателям скидку в 10 тысяч рублей по по акции "Эко trade-in*"! Так же торговая сеть запускает экологичную утилизацию. Нужно выбрать акционный товар и, при желании, заказать утилизацию старой техники. "Мы вывезем ее за 1 рубль", — гласят условия акции.

Успей купить одежду!

Бренд мужской одежды KANZLER на российском рынке появился более 20 лет назад. И за это время завоевал любовь не только представителей сильной половины человечества, но и их любимых женщин: вещи долговечны и просты в уходе. И хорошая новость: межсезонная распродажа в KANZLER стартовала! Вас ждут скидки до -30% на выделенный ассортимент магазина. Куртки, джемперы, костюмы, рубашки, брюки и многое другое сейчас можно приобрести по выгодным ценам! Акция действует до 25 октября. Торопитесь!

Покупать в два раза больше — выгодно

Обувь из RENDEZ-VOUS давно покорила модниц. Правда, порой цена кусается. Но только не этой осенью. При покупке двух товаров вы получите скидку -55% на второй из них в Rendez-Vous! Дополнительная скидка распространяется на товары по полной цене или из раздела SALE. 55-типроцентную скидку на второй товар можно получить до 27 октября.

Обувь за полцены

Межсезонная распродажа стартовала и во всех магазинах CALIPSO. Только до 26 октября вы можете приобрести некоторые модели из осенней коллекции 2020-2021 со скидкой 50%. И ведь это, безусловно, самые модные новинки этого года. Если отправитесь в "Космопорт" прямо сейчас, то можно успеть приобрести обувь по очень приятной цене.

Для самых модных

Золотая осень — прекрасное время для того чтобы сочетать нежные платья и юбки с грубыми ботинками. Именно такой вариант быть самой красивой именно сейчас предлагает немецкая торговая марка Tamaris — производитель высокотехнологичной и модной обуви и аксессуаров для женщин. И что самое приятное — все вещи из новой коллекции можно приобрести со скидкой 20%.

Укрепляй иммунитет

Осень — это время, когда все чихают и кашляют. Но ведь иммунитет можно укреплять, а в октябре 2020 года и семейный бюджет от этого почти не пострадает. "Здоровит" объявляет акцию для всех, кто заботится о себе и своих близких: скидка 50% на хлореллу — идеальный источник пищевых белков и витаминов, а также на белковое мороженое без сахара. Акция продлится до 31 октября.

Готовь сани в октябре!

Галамарт запускает традиционную акцию, где каждый второй товар будет продаваться за 1 р.!

Акция действует при совершении покупки товаров из групп:

домашний текстиль;

новогодние товары.

Все акции ТРК "Космопорт" можно отслеживать на главном сайте и в социальных сетях:

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