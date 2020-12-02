Со 2 декабря изменилось расписание грузовой переправы в Самаре

Со 2 декабря движение на грузовой переправе "Самара - Рождествено" изменилось.
Паром отправляется с Октябрьского спуска дважды в день : в 7:00 и 18:00.
Отправление из Рождествено в 6:00 и 16:30.
Со 2 декабря движение на грузовой переправе "Самара - Рождествено" изменилось.
Паром отправляется с Октябрьского спуска дважды в день : в 7:00 и 18:00.
Отправление из Рождествено в 6:00 и 16:30.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.