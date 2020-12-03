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Общество

До 5 декабря синоптики прогнозируют в Самарской области аномально-холодную погоду

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 5 декабря синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области аномально-холодную погоду.

В четверг, 3 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков, местами, туман, изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -9...-14 °C. Местами -15...-19°С. Местами гололедица.

В пятницу, 4 декабря, ночью малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -22...-27 °C. Местами -16...-21°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами гололедица.

В субботу, 5 декабря, ночью малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -22...-27 °C. Местами -16...-21°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами гололедица.

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