До 5 декабря синоптики прогнозируют в Самарской области аномально-холодную погоду

До 5 декабря синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области аномально-холодную погоду.

В четверг, 3 декабря, переменная облачность. Без существенных осадков, местами, туман, изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -9...-14 °C. Местами -15...-19°С. Местами гололедица.

В пятницу, 4 декабря, ночью малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -22...-27 °C. Местами -16...-21°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами гололедица.

В субботу, 5 декабря, ночью малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -22...-27 °C. Местами -16...-21°C. Местами гололедица. Днем малооблачно. Без осадков, местами изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -11...-16 °C. Местами гололедица.