Остановку у "КРЦ Звезда" переименуют в честь самарской Третьяковки

Остановка общественного транспорта "КРЦ Звезда" рядом с ТЦ "Захар" сменит название. Такое решение приняла городская комиссия, сообщили в департаменте транспорта Самары.

Однако, по мнению некоторых горожан, новое название — "Самарский филиал Третьяковской галереи" — слишком длинное. Свои замечания и предложения жители Самары изложили в твиттер-аккаунте городского департамента транспорта Самары.

Самарцы предложили другие, более короткие названия: "Вторая Третьяковка", "Самарская Третьяковка" и "Третьяковская".

Напомним, переименовать остановку решили в связи с грядущим открытием в бывшем здании Фабрики-кухни на ул. Ново-Садовой филиала Государственной Третьяковской галереи. Здесь разместят основные фонды XX века. Сейчас объект находится на реставрации.