16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Остановку у "КРЦ Звезда" переименуют в честь самарской Третьяковки Коронавирус в Самарской области: еще 290 заболевших за сутки В Самаре на площади Куйбышева открылись два катка Самарская область стала победителем Всероссийского конкурса детских туристических проектов В Самаре изменилось расписание движения судов до села Рождествено

Общество

Остановку у "КРЦ Звезда" переименуют в честь самарской Третьяковки

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Остановка общественного транспорта "КРЦ Звезда" рядом с ТЦ "Захар" сменит название. Такое решение приняла городская комиссия, сообщили в департаменте транспорта Самары.

Однако, по мнению некоторых горожан, новое название — "Самарский филиал Третьяковской галереи" — слишком длинное. Свои замечания и предложения жители Самары изложили в твиттер-аккаунте городского департамента транспорта Самары.

Самарцы предложили другие, более короткие названия: "Вторая Третьяковка", "Самарская Третьяковка" и "Третьяковская".

Напомним, переименовать остановку решили в связи с грядущим открытием в бывшем здании Фабрики-кухни на ул. Ново-Садовой филиала Государственной Третьяковской галереи. Здесь разместят основные фонды XX века. Сейчас объект находится на реставрации.

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3