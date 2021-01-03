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Общество

В Самарской области продолжает действовать желтый уровень опасности из-за тумана

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на 4 января и утром местами по Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает Приволжское УГМС.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. ГУ МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Ранее, 1 и 2 января, Приволжское УГМС уже объявляло штормовое предупреждение по причине сильного тумана.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.

 

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