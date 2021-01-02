В Самарской области вновь объявлено штормовое предупреждение

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В Самарской области днем 2 января ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением до конца дня и вечером. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.