Приволжский транспортный прокурор проведет личный прием предпринимателей и жителей Самарской области

В пятницу, 29 января, Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош проведет прием граждан и представителей организаций Самарской области по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Прием будет проводиться в формате видеоконференции с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 2/1.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В надзорном ведомстве отметили, что периодическое проведение руководством Приволжской транспортной прокуратуры личного приема граждан организован в целях обеспечения доступности обращения граждан и иных заявителей на личный прием к руководителям прокуратуры.