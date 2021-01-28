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Общество

Приволжский транспортный прокурор проведет личный прием предпринимателей и жителей Самарской области

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 января, Приволжский транспортный прокурор Дмитрий Конош проведет прием граждан и представителей организаций Самарской области по вопросам, связанным с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта, а также с перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Прием будет проводиться в формате видеоконференции с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 2/1.

Заявителям при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В надзорном ведомстве отметили, что периодическое проведение руководством Приволжской транспортной прокуратуры личного приема граждан организован в целях обеспечения доступности обращения граждан и иных заявителей на личный прием к руководителям прокуратуры.

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