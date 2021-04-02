В выходные в Самарской области сохранится сильный ветер

В пятницу днем, 2 апреля, в Самарской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха +6…+11 °C, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 3 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха +6…+11 °C.

В воскресенье, 4 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +2…+7 °C.