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Общество

В выходные в Самарской области сохранится сильный ветер

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу днем, 2 апреля, в Самарской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха +6…+11 °C, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 3 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха 0…-5 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха +6…+11 °C.

В воскресенье, 4 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +2…+7 °C.

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