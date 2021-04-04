В Самарской области в начале недели будет ветрено

В начале следующей недели в Самарской области облаков на небе станет меньше, зона осадков покинет губернию, снова выглянет весеннее солнце, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье днем, 4 апреля, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.

В понедельник, 5 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха +5...+10 °C.

Во вторник, 6 апреля, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +5...+10 °C.