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Общество

В Самарской области в начале недели будет ветрено

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале следующей недели в Самарской области облаков на небе станет меньше, зона осадков покинет губернию, снова выглянет весеннее солнце, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье днем, 4 апреля, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +3...+8 °C.

В понедельник, 5 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха +5...+10 °C.

Во вторник, 6 апреля, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -1...-6 °C. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +5...+10 °C.

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