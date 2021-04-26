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Общество

Итогом донорской акции на Куйбышевском НПЗ станут 46 спасенных жизней

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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140 нефтепереработчиков приняли участие в Национальном дне донора России.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Мобильный пункт Самарской областной клинической станции переливания крови за несколько часов работы на территории Куйбышевского НПЗ собрал по 450 мл крови с каждого донора и еще по 30 мл для анализа. Акция по сдаче крови проводится на предприятии уже в четвертый раз. И каждый раз число постоянных доноров пополняется новичками.

Среди заводчан немало почетных доноров - это значит, что они сдавали свою кровь для нуждающихся в экстренной медицинской помощи 40 и более раз. По статистике, три донора обеспечивают переливание крови одному реципиенту. Это значит, что 140 заводчан помогут спасти 46 жизней.

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