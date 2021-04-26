Итогом донорской акции на Куйбышевском НПЗ станут 46 спасенных жизней

140 нефтепереработчиков приняли участие в Национальном дне донора России.
Мобильный пункт Самарской областной клинической станции переливания крови за несколько часов работы на территории Куйбышевского НПЗ собрал по 450 мл крови с каждого донора и еще по 30 мл для анализа. Акция по сдаче крови проводится на предприятии уже в четвертый раз. И каждый раз число постоянных доноров пополняется новичками.
Среди заводчан немало почетных доноров - это значит, что они сдавали свою кровь для нуждающихся в экстренной медицинской помощи 40 и более раз. По статистике, три донора обеспечивают переливание крови одному реципиенту. Это значит, что 140 заводчан помогут спасти 46 жизней.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.