Итогом донорской акции на Куйбышевском НПЗ станут 46 спасенных жизней

140 нефтепереработчиков приняли участие в Национальном дне донора России.

Мобильный пункт Самарской областной клинической станции переливания крови за несколько часов работы на территории Куйбышевского НПЗ собрал по 450 мл крови с каждого донора и еще по 30 мл для анализа. Акция по сдаче крови проводится на предприятии уже в четвертый раз. И каждый раз число постоянных доноров пополняется новичками.

Среди заводчан немало почетных доноров - это значит, что они сдавали свою кровь для нуждающихся в экстренной медицинской помощи 40 и более раз. По статистике, три донора обеспечивают переливание крови одному реципиенту. Это значит, что 140 заводчан помогут спасти 46 жизней.