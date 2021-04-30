Рецидивист из Самары провел на свободе один день и устроил разбой

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, устроившему разбой на следующий день после освобождения из колонии, сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2020 г. неоднократно судимый мужчина освободился из исправительной колонии строгого режима. Уже на следующий день он пришел в магазин и, угрожая осколком бутылки, требовал от продавца отдать наличные из кассы. Нападавшего задержали покупатели.

Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.