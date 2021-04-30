Рецидивист из Самары провел на свободе один день и устроил разбой

Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, устроившему разбой на следующий день после освобождения из колонии, сообщает региональная прокуратура.
В ноябре 2020 г. неоднократно судимый мужчина освободился из исправительной колонии строгого режима. Уже на следующий день он пришел в магазин и, угрожая осколком бутылки, требовал от продавца отдать наличные из кассы. Нападавшего задержали покупатели.
Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.