В Самаре задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в воровстве крышек с колодцев

В понедельник, 26 июля, в диспетчерскую службу "РКС-Самара" поступил звонок от жителей ул. Караванной. Они сообщили, что заметили человека, снимающего крышки с колодцев. Информация была передана в службу экономической безопасности компании, представители которой сразу выехали на место.

Сообщение подтвердилось: 32-летний мужчина занимался массовым хищением крышек люков с колодцев.

"Дело это нелегкое, поэтому тяжелую добычу он складывал в тележку, "позаимствованную" в одном из крупных магазинов города", — отмечается в сообщении отдела по связям с общественностью "РКС-Самара".

На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые задержали похитителя.

Оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим за кражи и мошенничество. При сборе и изучении материалов данного эпизода установлено, что кроме крышек, принадлежащих "РКС-Самара", были сняты крышки с колодцев, находящихся на частных водопроводных и канализационных сетях.

Сейчас документы по задержанию подозреваемого готовятся к передаче в прокуратуру для возбуждения очередного уголовного дела.