В Богатовском районе пьяная женщина за рулем "Оки" вылетела в кювет и врезалась в дерево

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В среду, 24 ноября, в 00:26 в Богатовском районе 44-летняя женщина за рулем "Оки" на 52 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" при неблагоприятных метеорологических условиях не выбрала безопасную скорость движения автомобиля, вследствие чего не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет, с последующим наездом на дерево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области