В Богатовском районе пьяная женщина за рулем "Оки" вылетела в кювет и врезалась в дерево

В среду, 24 ноября, в 00:26 в Богатовском районе 44-летняя женщина за рулем "Оки" на 52 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" при неблагоприятных метеорологических условиях не выбрала безопасную скорость движения автомобиля, вследствие чего не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет, с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП пострадавшую женщину-водителя госпитализировали в медицинское учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение.
По результату медицинского обследования установлено, что в момент она находилась в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...