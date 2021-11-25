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ДТП Происшествия

В Богатовском районе пьяная женщина за рулем "Оки" вылетела в кювет и врезалась в дерево

БОГАТОЕ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 ноября, в 00:26 в Богатовском районе 44-летняя женщина за рулем "Оки" на 52 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" при неблагоприятных метеорологических условиях не выбрала безопасную скорость движения автомобиля, вследствие чего не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет, с последующим наездом на дерево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП пострадавшую женщину-водителя госпитализировали в медицинское учреждение, где ей было назначено амбулаторное лечение. 

По результату медицинского обследования установлено, что в момент она находилась в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

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