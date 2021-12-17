Подрядчик сорвал поставку "молочки" в Сызранский диспансер и попал в "черный список"

В Самарское УФАС обратились представители Сызранского противотуберкулезного диспансера с требованием внести в "черный список" ООО "АТЛ ПЛЮС". Компания оказалась недобросовестным поставщиком, передает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В мае 2021 г. диспансер и ООО заключили контракт на 6-месячную поставку молочной продукции, однако "АТЛ ПЛЮС" прекратил доставлять "молочку" раньше срока, в сентябре. Медицинское учреждение расторгло контракт в связи с несоблюдением условий договора, а ФАС, усмотревшая халатное отношение подрядчика к своим обязанностям, внесла его в реестр недобросовестных поставщиков.