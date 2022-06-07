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"Открытие Private Banking" поддержал Благотворительный аукцион Фонда Cosmoscow

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 июня в Доме творчества Переделкино при поддержке Открытие Private Banking — подразделения банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — состоялся 9-й Благотворительный аукцион Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow.

Во время аукциона Открытие Private Banking разыграл среди гостей билеты на торжественное закрытие Дягилевского фестиваля в Перми под руководством выдающегося дирижера, руководителя музыкального коллектива MusicAeterna Теодора Курентзиса, предложив гостям увидеть оперу-мистерию Карла Орфа "De temporum fine comoedia" ("Комедия на конец времени") в индустриальном интерьере завода Шпагина. Это масштабное произведение для множества солистов, драматических актеров, хора и оркестрового состава с участием тридцати ударных инструментов. Музыкальный руководитель и дирижёр постановки — Теодор Курентзис.

По результатам аукциона от продаж работ современных художников было собрано более 75 000 евро. Вырученные средства будут распределены между художниками-участниками, Фондом Cosmoscow (на создание новых художественных работ, закупку в коллекции российских музеев и организацию образовательных программ), а также студией "Новые городские художники", которая поддерживает художников с особой ментальностью.

Фонд Cosmoscow основан в 2017 году, как продолжение некоммерческой деятельности Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Главной целью Фонда является системная поддержка современного искусства в России, его интеграция в международное культурное пространство, содействие молодым художникам и развитие меценатства в России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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