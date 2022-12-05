Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14 375 рублей.

Как сообщают РИА Новости, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" в целях установления величины прожиточного минимума на 2023–2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов.

Таким образом, величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с ее величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, увеличится на 3,28%, или на 456 рублей, говорилось в заключении бюджетного комитета Совфеда.