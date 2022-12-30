16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе самарцы смогут посмотреть на региональных телеканалах В новогоднюю ночь синоптики прогнозируют снег в Самарской области С 1 января на переправе "Самара - Подголятино" действует новое расписание В Новокуйбышевске с 1 января повысится стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

Общество

Остановка "Телецентр" в Самаре получила новое название

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым изменилось название остановки общественного транспорта "Телецентр", расположенной рядом с парком им. Гагарина.

Согласно документу, обновленное название остановки общественного транспорта — "Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики".

Гид потребителя

Последние комментарии

Любовь Младенович 16 декабря 2022 14:26 В Самарской области пройдет субботник в приюте для бездомных животных

А как туда добираться?

Сергей Морозов 12 декабря 2022 17:37 "Лагуна" требует через суд с администрации Самары более 2,4 млрд рублей

Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Nina Loginova 18 ноября 2022 14:12 Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.

Олег Зимин 08 ноября 2022 11:53 Дмитрий Пучков выступил на открытии патриотического форума в Самаре

"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1