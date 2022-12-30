Остановка "Телецентр" в Самаре получила новое название

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым изменилось название остановки общественного транспорта "Телецентр", расположенной рядом с парком им. Гагарина.
Согласно документу, обновленное название остановки общественного транспорта — "Телецентр — Университет телекоммуникаций и информатики".
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.