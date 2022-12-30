В Рождество в Самаре усилят работу общественного транспорта

В ночь с 6 на 7 января в Самаре усилят работу общественного транспорта Самары.

После праздничных богослужений в 2:00-2:30 подадут дополнительный транспорт. Автобусы будут ожидать горожан возле пяти храмов: возле Покровского кафедрального собора, храма во имя Петра и Павла, храма в честь Святого Георгия Победоносца, Кирилло-Мефодиевского и Софийского соборов.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января работа трамваев и троллейбусов продлят до 2:00. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 5:00 и до 8 января будет курсировать по расписанию выходного дня.

Кроме того, метрополитен с 31 декабря по 8 января работает в режиме выходного дня - с 6:00 до 24:00.