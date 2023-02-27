За пять дней рейдов в Самарской области задержали 112 пьяных водителей

В Самарской области с 22 по 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и задержали 112 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же за пять дней правоохранители выявили более 3300 тыс. нарушений ПДД. Так, 34 человека сели за руль без водительских прав, 273 — нарушили правила тонировки, 75 — неправильно перевозили детей, 418 — не пристегнулись ремнями безопасности.

Кроме того, 76 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД на глазах у правоохранителей 163 раза.