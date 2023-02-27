За пять дней рейдов в Самарской области задержали 112 пьяных водителей

В Самарской области с 22 по 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и задержали 112 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же за пять дней правоохранители выявили более 3300 тыс. нарушений ПДД. Так, 34 человека сели за руль без водительских прав, 273 — нарушили правила тонировки, 75 — неправильно перевозили детей, 418 — не пристегнулись ремнями безопасности.
Кроме того, 76 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы нарушили ПДД на глазах у правоохранителей 163 раза.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".