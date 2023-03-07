В России ликвидировали 23 подпольные мастерские по изготовлению боеприпасов

Российские силовики провели масштабную операцию и накрыли более двух десятков подпольных оружейных мастерских в разных регионах страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Пресечена преступная деятельность 59 жителей 34 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. <…> Прекращена деятельность 23 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в сообщении.

Операцию провела ФСБ совместно с МВД и Росгвардией, сообщает РИА Новости.

Обыски и следственные действия прошли в январе по адресам проживания нелегальных оружейников в Москве и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, в ДНР, Дагестане, Крыму, Коми, Северной Осетии, Хакасии, Алтайском, Красноярском, Ставропольском краях, Амурской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Липецкой, Московской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской и Еврейской автономной областях.

Из незаконного оборота удалось изъять 118 единиц огнестрельного оружия: два пулемета ("Корд", РПД), 14 автоматов (АК-12, АК-103, ЛКС-74У, АК-74, АКМ, ЛКМС), три пистолета-пулемета ("Кедр", ППС), 28 винтовок, карабинов и ружей (Joseph, "Вепрь", "Иж", системы Мосина, СКС, Mauser, Magtech), 65 пистолетов и револьверов (АПС, наган, ПМ, ПСМ, ТТ, Beretta, Browning, Colt, Mauser, Walther, Smith & Wesson), два подствольных гранатомета ГП-25, а также 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната (РГД-5, РГД-33, Ф-1), 15 взрывателей, детонаторов и запалов, более 12 килограммов взрывчатки (порох, тротил), более 13 тысяч патронов различного калибра, 118 основных частей к огнестрельному оружию, а также 11 единиц холодного оружия.