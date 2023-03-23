В Самаре увеличилось количество автобусов на маршруте № 21

Для улучшения ритмичности работы и сокращения интервалов на льготном автобусном маршруте № 21 добавлены дополнительные рейсы, сообщает пресс-служба самарского департамента транспорта.

С остановки "Барбошина поляна" автобусы отправляются в 6:14; 8:10; 10:33; 12:53; 15:28; 17:48; с остановки "Юнгородок" — в 7:09 и 16:25; с остановки "Станция метро "Кировская" — в 7:14; 9:01; 11:46; 13:44; 16:30.

"По всем вопросам и предложениям в части работы общественного транспорта можно обращаться по телефону 207-70-11", — отмечается в сообщении.