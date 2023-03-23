В Самаре увеличилось количество автобусов на маршруте № 21

Для улучшения ритмичности работы и сокращения интервалов на льготном автобусном маршруте № 21 добавлены дополнительные рейсы, сообщает пресс-служба самарского департамента транспорта.
С остановки "Барбошина поляна" автобусы отправляются в 6:14; 8:10; 10:33; 12:53; 15:28; 17:48; с остановки "Юнгородок" — в 7:09 и 16:25; с остановки "Станция метро "Кировская" — в 7:14; 9:01; 11:46; 13:44; 16:30.
"По всем вопросам и предложениям в части работы общественного транспорта можно обращаться по телефону 207-70-11", — отмечается в сообщении.
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Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.