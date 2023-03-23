16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики Казахстан введет систему мониторинга для предотвращения обхода санкций против России Владимир Путин учредил в России медаль "За храбрость" Михаил Мишустин рассказал о планах выпуска самолетов в России Владимир Путин вручил премию в области литературы и искусств

В России и в Мире

World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщил глава организации Себастьян Коу.

Как сообщает "Ъ", по словам Коу, "Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине".

Глава World Athletics сообщил, что организация в течение следующих недель сформулирует условия, при которых может быть отменено отстранение спортсменов России и Белоруссии.

Членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики было приостановлено в ноябре 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро и были вынуждены выступать на других международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Белорусская ассоциация легкой атлетики была исключена из World Athletics в марте 2022 года из-за начала вооруженного конфликта на Украине. Из-за начала военной операции Международная федерация также продлила отстранение от соревнований для российских спортсменов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Митинг-концерт на площади Славы

Митинг-концерт на площади Славы

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2