Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). При этом World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, сообщил глава организации Себастьян Коу.

Как сообщает "Ъ", по словам Коу, "Совет согласился восстановить ВФЛА после семилетнего отстранения. Однако атлеты, официальные лица и персонал из России и Белоруссии все еще отстранены от соревнований на обозримое будущее из-за событий на Украине".

Глава World Athletics сообщил, что организация в течение следующих недель сформулирует условия, при которых может быть отменено отстранение спортсменов России и Белоруссии.



Членство ВФЛА в Международной федерации легкой атлетики было приостановлено в ноябре 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера. Российские легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро и были вынуждены выступать на других международных соревнованиях в нейтральном статусе.



Белорусская ассоциация легкой атлетики была исключена из World Athletics в марте 2022 года из-за начала вооруженного конфликта на Украине. Из-за начала военной операции Международная федерация также продлила отстранение от соревнований для российских спортсменов.