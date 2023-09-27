В октябре Солнце может прерывать теле- и радиосигнал в Самарской области

С 28 сентября по 22 октября в небе над Самарским регионом будет наблюдаться осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать теле- и радиосигнал.

Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного "замерзания" или пропадания картинки, распада ее на пиксели.

Осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи. При этом Солнце - мощный источник не только света, но и радиоволн. "Солнечное вещание" на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией перебивает сигнал с космического аппарата. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Такое расположение Солнца длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки".

В Самарской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен в период с 28 сентября по 22 октября с 11:51 до 13:42 местного времени. Продолжительность теле- и радиопомех в каждом случае зависит от влияния интерференции - от пяти до 22 минут в сутки.

Для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте смотрицифру.рф - официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" (rtrs.ru) и в "кабинете телезрителя".

Солнечная интерференция происходит дважды в год, весной и осенью. В эру аналогового телевещания Солнце вызывало массовые сбои в трансляции программ. Цифровые технологии позволили свести к минимуму воздействие интерференции. Это стало возможно благодаря внедрению систем оперативного резервирования.