В октябре Солнце может прерывать теле- и радиосигнал в Самарской области

С 28 сентября по 22 октября в небе над Самарским регионом будет наблюдаться осенняя интерференция - явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать теле- и радиосигнал.
Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного "замерзания" или пропадания картинки, распада ее на пиксели.
Осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи. При этом Солнце - мощный источник не только света, но и радиоволн. "Солнечное вещание" на одной линии со спутником связи и приемной земной станцией перебивает сигнал с космического аппарата. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Такое расположение Солнца длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под "солнечной засветки".
В Самарской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен в период с 28 сентября по 22 октября с 11:51 до 13:42 местного времени. Продолжительность теле- и радиопомех в каждом случае зависит от влияния интерференции - от пяти до 22 минут в сутки.
Для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График моментов интерференции и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте смотрицифру.рф - официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" (rtrs.ru) и в "кабинете телезрителя".
Солнечная интерференция происходит дважды в год, весной и осенью. В эру аналогового телевещания Солнце вызывало массовые сбои в трансляции программ. Цифровые технологии позволили свести к минимуму воздействие интерференции. Это стало возможно благодаря внедрению систем оперативного резервирования.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.