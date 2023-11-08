Поезд Деда Мороза приедет в Самару 21 декабря

Самара станет одним из 65 городов, которые посетит Дед Мороз.
Поезд главного волшебника страны прибудет в столицу 63 региона 21 декабря.
Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.
4 ноября Дед Мороз открыл стенд Вологодской области на выставке-форуме "Россия".
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻