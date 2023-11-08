Поезд Деда Мороза приедет в Самару 21 декабря

Самара станет одним из 65 городов, которые посетит Дед Мороз.

Поезд главного волшебника страны прибудет в столицу 63 региона 21 декабря.

Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция. Пассажиры этого поезда — Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

4 ноября Дед Мороз открыл стенд Вологодской области на выставке-форуме "Россия".