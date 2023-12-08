Владимир Путин объявил о намерении участвовать в выборах президента РФ

В пятницу, 8 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в марте 2024 года.

Владимир Путин сделал заявление после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества, сообщают РИА Новости.

Говоря о своем решении, Путин заявил, что сегодня иначе нельзя. "В разное время были разные мысли… Но я понимаю, сегодня по-другому нельзя. Так что буду баллотироваться", - сказал он и поблагодарил всех, кто высказался в поддержку его выдвижения.

Накануне Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года.