У семьи зампреда Самарской губдумы Александра Милеева нашли незадекларированные доходы

Прокуратура Самарской области провела проверку достоверности сведений из декларации о доходах и имуществе зампреда губернской думы Александра Милеева. Соответствующие данные размещены на сайте думы.
Сотрудники надзорного органа нашли в декларации депутата нестыковки. В итоге письмо от прокуратуры пришло председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову. Поведение депутата разобрали на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и признали наличие оснований для привлечения Александра Милеева к ответственности.
На сайте думы вывешен проект постановления председателя думы Геннадия Котельникова: применить к Милееву меру ответственности в виде предупреждения. Что за имущество было скрыто, в документах не уточняется. Но вопрос должны разобрать на открытом заседании думы 30 января.
Впрочем, по данным источника Волга Ньюс, нарушение сложно назвать существенным - предположительно, речь может идти о не указанном доходе жены более чем на 100 тыс. руб. в одной из ее фирм.
Александр Милеев не раз привлекал внимание журналистов в регионе. Его иногда называют "водочным" или "мусорным королем". Считают, что ему мог быть аффилирован водочный завод "Родник", а также мусорный регоператор "ЭкоСтройРесурс". Самарский завод "Родник" попал под процедуру банкротства. Также накануне стало известно, что структуры, близкие "ЭкоСтройРесурсу", распродают земли в Самаре. Александр Милеев также известен тем, что отправил за решетку дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова. Милеев сообщил силовикам, что она вымогала у него 200 млн рублей.
Последние комментарии
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..