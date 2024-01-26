У семьи зампреда Самарской губдумы Александра Милеева нашли незадекларированные доходы

Прокуратура Самарской области провела проверку достоверности сведений из декларации о доходах и имуществе зампреда губернской думы Александра Милеева. Соответствующие данные размещены на сайте думы.

Сотрудники надзорного органа нашли в декларации депутата нестыковки. В итоге письмо от прокуратуры пришло председателю Самарской губернской думы Геннадию Котельникову. Поведение депутата разобрали на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и признали наличие оснований для привлечения Александра Милеева к ответственности.

На сайте думы вывешен проект постановления председателя думы Геннадия Котельникова: применить к Милееву меру ответственности в виде предупреждения. Что за имущество было скрыто, в документах не уточняется. Но вопрос должны разобрать на открытом заседании думы 30 января.

Впрочем, по данным источника Волга Ньюс, нарушение сложно назвать существенным - предположительно, речь может идти о не указанном доходе жены более чем на 100 тыс. руб. в одной из ее фирм.

Александр Милеев не раз привлекал внимание журналистов в регионе. Его иногда называют "водочным" или "мусорным королем". Считают, что ему мог быть аффилирован водочный завод "Родник", а также мусорный регоператор "ЭкоСтройРесурс". Самарский завод "Родник" попал под процедуру банкротства. Также накануне стало известно, что структуры, близкие "ЭкоСтройРесурсу", распродают земли в Самаре. Александр Милеев также известен тем, что отправил за решетку дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова. Милеев сообщил силовикам, что она вымогала у него 200 млн рублей.