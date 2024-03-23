После атаки БПЛА горит установка на Куйбышевском НПЗ

Колонна нефтеперерабатывающей установки горит в Самарской области после падения беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Падение БПЛА, происходит факельное горение колонны нефтеперерабатывающей установки. Предварительно, пострадавших нет, работают пожарные расчеты", — сказал собеседник агентства.
В Единой дежурно-диспетчерской службе агентству сообщили, что горит Куйбышевский НПЗ.
Напомним, Украина регулярно атакует российские НПЗ и нефтебазы. В частности, 16 марта беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ.
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