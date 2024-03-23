Пожар на Куйбышевском НПЗ полностью ликвидирован

В субботу, 23 марта, в 10:05 полностью ликвидирован пожар на Куйбышевском НПЗ, сообщает правительство региона.

Напомним, сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет.

В 07:58 пожар на КНПЗ был локализован. В 08:16 объявлена ликвидация открытого горения. К 10:05 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.