Дмитрий Азаров: Ночью БПЛА атаковали два НПЗ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ночные атаки на НПЗ региона.

"Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб", - сообщил глава региона.

По его словам, удалось отбить атаку на Новокуйбышевский НПЗ, где обошлось без ущерба технологическому оборудованию.

"Мы видим, что враг, терпя поражение на поле боя, идет на все, чтобы поколебать нашу выдержку и единство. Уверен, ответим на это еще большей сплоченностью и консолидацией", - заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, 16 марта были атакованы беспилотниками Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. На заводе в Сызрани сгорела одна из установок переработки нефти, а в Новокуйбышевске как и в этот раз атаку удалось пресечь.