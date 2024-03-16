Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Утром в субботу, 16 марта, беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, сообщает Baza.

По данным СМИ, все случилось в шесть утра по местному времени. Первый дрон атаковал НПЗ в Сызрани и там начался пожар на площади 500 кв. метров. А второй (или несколько других) дрон прилетел на Новокуйбышевский НПЗ, но там пожар не зафиксирован.

Комментариев от силовиков или регионального МЧС пока нет. Администрация Сызрани сообщает в соцсетях, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия возгорание и на месте работают оперативные службы. Уточняется, что пострадавших нет, а причины пожара устанавливаются. Кадры возгорания уже появились в соцсетях.