Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области

Утром в субботу, 16 марта, беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ, сообщает Baza.
По данным СМИ, все случилось в шесть утра по местному времени. Первый дрон атаковал НПЗ в Сызрани и там начался пожар на площади 500 кв. метров. А второй (или несколько других) дрон прилетел на Новокуйбышевский НПЗ, но там пожар не зафиксирован.
Комментариев от силовиков или регионального МЧС пока нет. Администрация Сызрани сообщает в соцсетях, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия возгорание и на месте работают оперативные службы. Уточняется, что пострадавших нет, а причины пожара устанавливаются. Кадры возгорания уже появились в соцсетях.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!