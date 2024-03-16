16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена" В Самаре участнику СВО вручили медаль "За отвагу" Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента Российской Федерации В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы За 6 лет в 1,5 раза увеличилось число самарцев, регулярно занимающихся спортом

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1110
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ региона.

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", - сообщил глава региона.

Он добавил, что совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств власти региона принимают все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб.

"Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - отметил Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Илья Груздев 05 июня 2023 14:05 Губернатор выступил с Посланием, Валентина Матвиенко посетила Самару, в регионе открылся фонд "Защитники Отечества"

Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31