Дмитрий Азаров: "Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал атаку беспилотников на НПЗ региона.

"Сегодня утром совершена атака БПЛА на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет", - сообщил глава региона.

Он добавил, что совместно с руководством предприятий, регионального ГУ МЧС, силовых ведомств власти региона принимают все меры к скорейшей ликвидации последствий. Создан оперативный штаб.

"Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона", - отметил Дмитрий Азаров.