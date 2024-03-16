МЧС: Открытое горение на Сызранском НПЗ ликвидировано

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило о ликвидации открытого горения на Сызранском НПЗ, возникшего после прилета беспилотника.
По данным ведомства в 09:03 огонь был локализован на площади 500 кв. м, а в 13:25 открытое горение было ликвидировано. Проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара.
Напомним, утром 16 марта дрон атаковал НПЗ в Сызрани, после чего там начался пожар. Попытка атаковать дроном Новокуйбышевский НПЗ была пресечена.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!