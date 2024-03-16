МЧС: Открытое горение на Сызранском НПЗ ликвидировано

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило о ликвидации открытого горения на Сызранском НПЗ, возникшего после прилета беспилотника.

По данным ведомства в 09:03 огонь был локализован на площади 500 кв. м, а в 13:25 открытое горение было ликвидировано. Проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара.

Напомним, утром 16 марта дрон атаковал НПЗ в Сызрани, после чего там начался пожар. Попытка атаковать дроном Новокуйбышевский НПЗ была пресечена.