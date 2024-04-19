Новикомбанк расширяет сотрудничество с региональными ТПП

Опорный банк Госкорпорации Ростех усиливает сотрудничество с региональными Торгово-промышленными палатами по всей стране. С начала 2024 года филиалы Новикомбанка вступили в 20 Торгово-промышленных палат. Членство в ТПП открывает для финансовой организации дополнительные возможности прямого взаимодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса, а предпринимателям помогает привлекать финансирование на выгодных условиях.

Сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) — одно из наиболее динамично растущих направлений деятельности Новикомбанка. Банк создает благоприятные условия для развития предприятий МСБ, предлагая им доступ к инструментам господдержки, а также свои льготные программы финансирования. За 2023 год кредитный портфель МСБ Новикомбанка увеличился на 24%, а гарантийный — на 17%. Прирост объема средств МСБ на счетах в Новикомбанке составил 21%.

Благодаря членству в ТПП Новикомбанк планирует значительно расширить пул своих региональных партнеров из сегмента МСБ. Наибольший интерес представляют компании, которые входят в цепочки поставок для предприятий Ростеха. Банк предлагает им льготные программы кредитования, в том числе с использованием "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, а также инновационные инструменты привлечения средств — цифровые финансовые активы. Для компаний-участников госзакупок и тендеров разработан онлайн-механизм предоставления Экспресс-гарантий. С его помощью рассмотрение заявок происходит максимально оперативно.

На мероприятиях, проходящих на площадках ТПП, эксперты Новикомбанка рассказывают об инструментах организации доступного финансирования. Также банк проводит уроки финансовой грамотности для руководителей и сотрудников компаний и получает обратную связь от предпринимателей.

Торгово-промышленная палата известна как институт, представляющий и защищающий интересы предпринимателей. Членство в Торгово-промышленной палате свидетельствует о высокой деловой репутации компании, ее надежности, добросовестности и стабильности.