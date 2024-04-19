16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова Топ-менеджеры Газбанка в кассации отбились от претензий на 1 млрд Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23%

Банки Финансы

Новикомбанк расширяет сотрудничество с региональными ТПП

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 179
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опорный банк Госкорпорации Ростех усиливает сотрудничество с региональными Торгово-промышленными палатами по всей стране. С начала 2024 года филиалы Новикомбанка вступили в 20 Торгово-промышленных палат. Членство в ТПП открывает для финансовой организации дополнительные возможности прямого взаимодействия с предприятиями малого и среднего бизнеса, а предпринимателям помогает привлекать финансирование на выгодных условиях.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Сотрудничество с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) — одно из наиболее динамично растущих направлений деятельности Новикомбанка. Банк создает благоприятные условия для развития предприятий МСБ, предлагая им доступ к инструментам господдержки, а также свои льготные программы финансирования. За 2023 год кредитный портфель МСБ Новикомбанка увеличился на 24%, а гарантийный — на 17%. Прирост объема средств МСБ на счетах в Новикомбанке составил 21%.

Благодаря членству в ТПП Новикомбанк планирует значительно расширить пул своих региональных партнеров из сегмента МСБ. Наибольший интерес представляют компании, которые входят в цепочки поставок для предприятий Ростеха. Банк предлагает им льготные программы кредитования, в том числе с использованием "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, а также инновационные инструменты привлечения средств — цифровые финансовые активы. Для компаний-участников госзакупок и тендеров разработан онлайн-механизм предоставления Экспресс-гарантий. С его помощью рассмотрение заявок происходит максимально оперативно.

На мероприятиях, проходящих на площадках ТПП, эксперты Новикомбанка рассказывают об инструментах организации доступного финансирования. Также банк проводит уроки финансовой грамотности для руководителей и сотрудников компаний и получает обратную связь от предпринимателей.

Торгово-промышленная палата известна как институт, представляющий и защищающий интересы предпринимателей. Членство в Торгово-промышленной палате свидетельствует о высокой деловой репутации компании, ее надежности, добросовестности и стабильности.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5