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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 запустила специальный тариф в рамках партнерского проекта с Яндексом

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с компанией Яндекс продолжает запускать совместные проекты. Так, ранее в обновленную мультиподписку MiXX добавили Яндекс Плюс, а теперь Т2 запускает специальный тариф только для пользователей сервисов Яндекса. В новом предложении доступны 100 ГБ интернет-трафика, безлимит на соцсети, мессенджеры и сервисы Яндекса, а также все преимущества оператора.

Фото: предоставлено Tele2

В рамках партнерского проекта Т2 и Яндекс предложат совместные продукты в разных сегментах бизнеса. Благодаря сотрудничеству пользователям мультиподписки MiXX уже доступен обновленный Яндекс Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на Кинопоиске, Яндекс Музыкой в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса. Теперь компании запускают новый тариф Т2 "Я онлайн", который доступен к подключению эксклюзивно пользователям сервисов Яндекса.

В новый тариф входят 100 ГБ интернета, безлимитный интернет на соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера T2 России. В состав тарифа также включена услуга "Безлимит на сервисы Яндекса". Она позволяет не расходовать интернет-трафик из пакета при пользовании сервисами Яндекса: Кинопоиск, Яндекс Путешествия, Драйв, Музыка, Яндекс Go, Карты и Навигатор, Заправки, Еда, Лавка, Маркет, Яндекс Пэй, Яндекс Афиша, Диск, Яндекс Телепрограмма. Абонентам нового тарифа доступны все уникальные предложения Т2: "Перенос остатков", "Маркет t2", "Обмен минут", "SOS-пакет", "Заморозка цен", "Защита от нежелательных подписок" и другие преимущества.

Подключение к тарифу происходит при переходе на страницу оператора с рекламного баннера на сервисах Яндекса: Кинопоиск и Путешествия. Тариф "Я онлайн" доступен только для новых абонентов.

Условия специального тарифа и механика его подключения были разработаны партнерами совместно и ранее не испфльзовались в отрасли. Данный проект — первая подобная активность на рынке мобильной связи.

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